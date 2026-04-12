12 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:33

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Shock al Viola Park: giovane del Sassuolo colpito al volto perde i sensi. Trasportato all’ospedale.

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Shock al Viola Park: giovane del Sassuolo colpito al volto perde i sensi. Trasportato all’ospedale.

Redazione

12 Aprile · 16:30

Aggiornamento: 12 Aprile 2026 · 16:33

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Nel tentativo di effettuare una rovesciata, il viola Bertolini colpisce il neroverde Vezzesi che perde i sensi. Per fortuna il giovane ha ripreso conoscenza.

Momenti di grande paura al Viola Park durante la partita del campionato Primavera tra la Fiorentina e il Sassuolo. A metà del secondo tempo – più precisamente al minuto 69 – è avvenuto un violento scontro di gioco in cui il giocatore di casa Bertolini ha colpito in pieno volto l’avversario dei neroverdi Vezzosi, nel tentativo di effettuare una rovesciata. Il giovane del Sassuolo è rimasto a terra a lungo, incosciente, con il volto completamente insanguinato a seguito del violento contatto con il piede dell’avversario, venendo comunque prontamente soccorso dal personale sanitario.

Vezzosi ha comunque poi ripreso conoscenza, ma è stato immediatamente trasportato in direzione dell’ospedale cittadino di Careggi. Nel mentre, la partita è stata interrotta per 15 minuti circa, con l’autore dell’intervento Bertolini che è stato espulso dal campo per via dell’intervento in gioco pericoloso. La partita è poi terminata regolarmente, con la vittoria degli emiliani per 3-1.

Lo riporta TMW

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