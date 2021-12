Focolaio Covid nella Fiorentina Primavera: decisiva la festa alla discoteca Yab?

Focolaio Covid nella Primavera della Fiorentina. Il controllo seguente alla gara contro il Torino ha evidenziato 6 calciatori positivi. Un possibile veicolo potrebbe essere stata la festa in discoteca dopo la vittoria della Supercoppa, allo Yab. Le condizioni dei giovani giocatori non preoccupano, la gara di domenica contro la Spal non sembra essere a rischio. Lo scrive La Nazione.

