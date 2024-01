Dodô in allenamento: “Raga sto benissimo, nessuno mi ferma più”, il brasiliano scalpita

Ieri durante l’allenamento al Viola Park, il terzino viola si è avvicinato alla telecamera del social media manager e con grande entusiasmo ha detto: “Raga sto benissimo, nessuno mi ferma più“. Sembra quindi che il brasiliano voglia tornare in campo al più presto, ma la Fiorentina non vuole rischiare e pare che Dodô possa essere convocato per qualche partita con la Primavera di Galloppa prima di tornare definitivamente in prima squadra. Il rientro del terzino è stato molto rapido dato che era atteso per Marzo, infatti, al momento, l’unico innesto dal mercato è arrivato proprio nel suo ruolo, con l’acquisto di Davide Faraoni.