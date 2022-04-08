Radio Bruno, possibile spostamento di Fiorentina-Udinese al giovedì perchè c'è la finale Primavera

Stesso giorno per Fiorentina-Udinese di serie A e anche per Fiorentina-Atalanta primavera per la finale di Coppa Italia. Lega valuta spostamento

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, ci potrebbe essere un ulteriore rinvio per la gara tra Fiorentina e Udinese, in questo momento in programma mercoledi 27 Aprile dopo il primo rinvio del 6 gennaio (l'Udinese non si presentò a Firenze per un focolaio Covid). Questo perchè per quella data, ovvero il 27 Aprile, è in programma la finale di Coppa Italia Primavera tra la Fiorentina e l'Atalanta prevista alle ore 18 allo stadio Penzo di Venezia. In questo modo si dovrebbe giocare nello stesso giorno e alla stessa ora la gara dei ragazzi di Aquilani impegnati nella finale della Coppa Italia e anche la partita di serie A della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Per tale ragione ci sono possibilità concrete che la Lega Calcio sposti la gara del campionato al giorno dopo, ovvero giovedì 28 Aprile.

ADESSO TRAORE VALE 30 MILIONI DI EURO

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