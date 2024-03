Calciatore della Roma trova video hard sul telefono di una dipendente e lo diffonde: lei licenziata, lui impunito

Un calciatore della Primavera della Roma ha diffuso un video di una dipendente mentre fa sesso con il suo fidanzato, causandone il licenziamento della vittima per “incompatibilità ambientale”. Il calciatore ha confessato di esser stato lui a diffondere il video, avendolo trovato nello stesso telefono della ragazza dopo averglielo chiesto in prestito con la scusa di chiamare il suo procuratore. Dopo aver trovato il video lo ha subito inviato sul suo telefono, facendolo suo per poi diffonderlo, condividendone il contenuto. I fatti risalgono allo scorso autunno, quando il calciatore era ancora minorenne. L’avvocato della Roma, Lorenzo Vitali, ha inviato la lettera di licenziamento alla ragazza indagata, motivandone la decisione della società. Nessun provvedimento per il calciatore che ha diffuso i video, nonostante l’atto illecito; pertanto il legate della ragazza ha contestato alla Roma di non aver tutelato la dipendente da questi comportamenti illeciti. Lo riporta Il Fatto Quotidiano.

LEGGI ANCHE: DODO E KAYODE TRA I 10 TERZINI CHE VALGONO DI PIÙ IN SERIE A, AL PRIMO POSTO C’È THEO HERNANDEZ