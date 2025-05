La Fiorentina Primavera ribalta la Roma e va a giocarsi lo scudetto. Finale contro Inter o Sassuolo

Dopo aver stravinto il campionato nella regular season, la Roma non riesce a sfatare il tabù Fiorentina ed esce nella semifinale playoff: 2-1 al Viola Park. I viola, dopo aver battuto i giallorossi due volte in campionato, vincono anche in semifinale e strappano il pass per la finale. La squadra di Falsini aveva sbloccato la sfida nel primo tempo con il gran gol del capitano Graziani. Nel finale della prima frazione di gioco, ci pensa il solito Rubino a riportare la gara in parità. Nella ripresa, i viola continuano ad attaccare e trovano la rete del vantaggio con Harder. La Roma si riversa in attacco nel finale, colpisce un palo con Mannini, ma non riesce a trovare il gol del pareggio. La Fiorentina giocherà la finale venerdì 30 maggio contro la vincente dell’altra semifinale tra Inter e Sassuolo.

Lo riporta il corrieredellosport.it