Aquilani: "Grande vittoria, possiamo giocarcela con tutti. Calendario troppo fitto, è massacrante"

Aquilani: "Nessuno ci ha chiesto di vincere chiesa che. A fine anno tireremo le somme della stagione

Alberto Aquilani, allenatore della Primavera Viola, è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale Viola per commentare la bella vittoria ottenuta dalla sua Fiorentina contro l'Inter. Ecco le sue parole:

"Una grande partita che ci ha dato tante indicazioni buone. Giocavamo contro una squadra forte come l'Inter, costruita per lottare per i vertici. Era un test importante per i ragazzi, anche per quelli che avevamo giocato meno. Sapevano che prima o poi avrebbero giocato perché si allenano bene, tutti quanti devono avere l'opportunità di farlo. Faccio i complimenti ai ragazzi, perché abbiamo fatto una grandissima partita. Nonostante lo svantaggio iniziale con un nostro errore gratuito, che ci può comunque stare. A livello Primavera si deve passare da questi errori, a volte però si perde la partita e il giudizio è condizionato. Oggi siamo stati bravi a vincere nonostante l'errore, abbiamo ripreso la partita e fatto sempre meglio. Oggi avevamo cambiato qualcosa, mi piace che i ragazzi si abituino a questi cambi tattici. Le sensazioni in allenamento erano buone e oggi è arrivata la verifica in campo".

PLAY-OFF "Quasi un massacro giocare così tante partite ravvicinate per ragazzi così giovani. Oggi è addirittura la settima in neanche un mese. Rigiochiamo sabato, poi mercoledì etc. Fanno fatica le squadre che giocano le Coppe, immaginiamoci un gruppo giovane come una Primavera. Ti alleni poco, recuperi poco. Cerchi di lavorare sull'aspetto mentale e poi spetta a loro, nei duelli".

CLASSIFICA "A tutti piace vincere, ma dobbiamo essere realisti. Facciamo il nostro percorso di partita in partita e a fine anno vediamo dove siamo arrivati. Nessuno ci ha chiesto di vincere chissà che. I ragazzi stanno dimostrando di potersela giocare con tutti"

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