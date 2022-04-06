Si gioca Roma Fiorentina Roma Primavera, Aquilani sceglie il 4-3-3,calcio d'inizio alle 16:30

Alberto Aquilani sfida il suo passato nella tesissima semifinale di coppa Italia. Fiorentina e Roma si giocano un posto in finale.

E' giorno di big match per la formazione primavera della Fiorentina allenati da Alberto Aquilani. I viola affrontano la Roma in un delicatissimo scontro diretto in gara secca valevole per la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, che per la Fiorentina sarebbe la quarta consecutiva. Calcio d'inizio alle 16:30 allo stadio Bozzo, con l'ex centrocampista della Fiorentina che ha optato per i seguenti 11:

FIORENTINA: (4-3-3) Andonov; Kayode, Frison, Krastev, Favasuli; Bianco, Corradini (C), Amatucci; Distefano, Toci, Agostinelli.

A disposizione: Fogli, Dainelli, Capasso, Egharevba, Romani, Gori, David, Neri, Biagetti, Koffi, Seck, Sene. Allenatore: Alberto Aquilani.

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