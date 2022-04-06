Tmw, in salita la permanenza di Odriozola, il Real chiede 20 milioni. La Fiorentina cerca un terzino

La Fiorentina vorrebbe tenere il terzino Alvaro Odriozola ma la strada per convincere il Real Madrid è in salita

Resta decisamente in bilico la conferma di Alvaro Odriozola in casa Fiorentina. Il giocatore, è arrivato in prestito secco dal Real Madrid la scorsa estate ed è molto stimato dal tecnico Italiano, che dopo un iniziale periodo di ambientamento l'ha inserito in pianta stabile tra i titolari della squadra al netto di qualche problema fisico che di tanto in tanto lo costringe a restare fuori come contro l'Empoli nell'ultima giornata di campionato. Per questo il club viola ha da tempo avviato i contatti con il Real per capire quali strade fossero aperte per arrivare alla sua conferma, ma le risposte non fanno guardare con ottimismo al prossimo giugno. Il Real vorrebbe monetizzare e per il terzino non chiede meno di 20 milioni di euro. La strada del rinnovo del prestito potrebbe anche essere percorribile, ma solo con il pagamento da parte viola del 100% del suo contratto, stimabile intorno ai 4 milioni di euro che in questa stagione è stato pagato per più del 50% da parte degli spagnoli. Dunque non è solo in mano a Carlo Ancelotti il futuro dell'esterno, con l'allenatore che comunque dovrà decidere se coinvolgerlo nuovamente in Blancos o lasciarlo partire. Per questo la Fiorentina nel frattempo si sta muovendo alla ricerca di un giocatore di livello da inserire come titolare in quel settore di campo, così da avere le spalle coperte una volta avuta la certezza di non poter prolungare il rapporto con Odriozola. Il club guidato da Barone e Pradè proveranno a capire la fattibilità di questa conferma ma in questo momento è più facile pensare a una separazione che a un nuovo accordo. Lo riporta Tuttomercatoweb

IKONE' E LA TRADUZIONE ERRATA

https://www.labaroviola.com/la-traduzione-di-ikone-e-mal-riportata-mai-detto-fiorentina-club-intermedio-e-lintervista-e-di-gennaio/171628/