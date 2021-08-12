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Primavera, pareggio 0-0 contro la prima squadra del Prato in amichevole. La cronaca

Continua la preparazione estiva dei giovani viola

A cura di Marco Collini
12 agosto 2021 21:26
Primavera, pareggio 0-0 contro la prima squadra del Prato in amichevole. La cronaca -
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Primavera, pareggio 0-0 contro la prima squadra del Prato in amichevole. La cronaca

Termina con un pareggio 0-0 la seconda amichevole per la Fiorentina Primavera svolta oggi pomeriggio contro la prima squadra del Prato.

La gara disputata sul terreno di Fiumalbo, sede del ritiro precampionato per entrambe le compagini, è stata molto combattuta ed ha dato molto materiale ad Aquilani per valutare la crescita dei suoi ragazzi.

Primavera, pareggio 0-0 contro la prima squadra del Prato in amichevole. La cronaca

Domani i viola lasceranno il ritiro sulla montagna modenese per far ritorno alla soliti centro de Le Caldine.

Prossimo impegno sarà la semifinale al Torneo Vignola, in programma mercoledì 18 agosto contro il Bologna.

Marco Collini

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