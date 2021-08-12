Primavera, pareggio 0-0 contro la prima squadra del Prato in amichevole. La cronaca
Continua la preparazione estiva dei giovani viola
Termina con un pareggio 0-0 la seconda amichevole per la Fiorentina Primavera svolta oggi pomeriggio contro la prima squadra del Prato.
La gara disputata sul terreno di Fiumalbo, sede del ritiro precampionato per entrambe le compagini, è stata molto combattuta ed ha dato molto materiale ad Aquilani per valutare la crescita dei suoi ragazzi.
Domani i viola lasceranno il ritiro sulla montagna modenese per far ritorno alla soliti centro de Le Caldine.
Prossimo impegno sarà la semifinale al Torneo Vignola, in programma mercoledì 18 agosto contro il Bologna.
Marco Collini
LEGGI ANCHE: ITALIANO, VLAHOVIC HA IN TESTA SOLO LA FIORENTINA..
https://www.labaroviola.com/italiano-vlahovic-ha-testa-solo-per-la-fiorentina-ma-non-ho-avuto-nessuna-garanzia-dalla-societa/147955/