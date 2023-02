La Fiorentina Primavera gioca un altro sport rispetto alla Juventus Primavera, è 1-5 a casa loro

Dominio viola all’Ale e Ricky di Vinovo nella sifda tra Juventus e Fiorentina, valida per la 17^ giornata del campionato Primavera 1, grande esclusiva targata Sportitalia. I viola di Alberto Aquilani hanno letteralmente travolto i bianconeri guidati da Montero con roboante 5-1 a domicilio. Per i toscani a segno Berti e Vigiani nella prima frazione. Ancora Berti, che realizza così la sua personale doppietta, Toci e Di Stefano nella ripresa. Inutile la rete di Hasa su punizione, che aveva momentaneamente accorciato le distanze, per i piemontesi. Lo riporta Sportitalia

