Il tecnico Alberto Aquilani ha parlato sui canali ufficiali del club viola dopo la vittoria della Fiorentina primavera contro l’Atalanta in trasferta.

Queste le sue dichiarazioni:

“È stata una vittoria importante maturata in un momento difficile. Abbiamo sempre lavorato nel modo giusto ed ero convinto che prima o poi sarebbe arrivata. I ragazzi credono molto in quello che fanno. Sono felice per i giocatori e per il presidente Commisso che mi ha chiamato a fine gara, era molto contento per la prestazione ed il risultato. Ha voluto anche complimentarsi con i ragazzi dicendo loro di aver colto una vittoria fondamentale”.

