Ultima amichevole prima della ripresa: il 30 dicembre amichevole contro la Primavera

La Fiorentina a piccoli passi si prepara alla partita contro il Monza, test con la Primavera il 30 dicembre.

Manca poco e la Fiorentina tornerà a giocare una partita ufficiale a distanza di ben 52 giorni. Il 4 gennaio all'Artemio Franchi ci sarà il Monza a sfidare i viola di Vincenzo Italiano. Ma prima di arrivare al nuovo anno, il 30 dicembre è in programma un'amichevole in famiglia contro la Primavera guidata da Alberto Aquilani. Questa partita sarà un'occasione sia per ultimare gli ultimi dettagli in vista della ripresa sia per mettere alla prova qualche giovane che per la prima volta si confronterà con i più grandi. Vedremo come si presenterà la Fiorentina alla ripresa; nelle ultime amichevoli hanno dato l'impressione di esser pronti a fare un passo in avanti sia Alessandro Bianco che Lorenzo Amatucci, quest'ultimo in particolare. Toccherà al mister capire come e se integrarli in un centrocampo già folto nonostante sia prevista almeno un'uscita nella finestra invernale. Un altro dubbio è rappresentato dal ritorno di Gaetano Castrovilli che in maniera graduale tornerà a calcare i campi diventando certamente un'arma in più nel finale, possibile un suo impiego nell'ultima amichevole. La società ha concesso 4 giorni di riposo ai tesserati per potersi godere il Natale con le proprie famiglie, poi non ci saranno più pause, il campionato è alle porte.