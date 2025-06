La Fiorentina guarda in casa dello Spezia per la Difesa: piace il 2007 Piras per la Primavera di Galloppa

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb la Fiorentina sarebbe interessata a prendere il giovane difensore dello Spezia classe 2007 Filippo Piras. Il ragazzo è in scadenza con la squadra ligure il 30 giugno, e la Fiorentina sarebbe interessata a prenderlo per aggregarlo alla Primavera di Galloppa. Sul giocatore ci sono gli interessi anche di 3 squadre di Serie C: Campobasso, Pontedera e Dolomiti Bellunesi. Piras. nativo di La Spezia, ha giocato 17 partite del campionato Primavera quest’anno, mettendo a segno 2 gol.