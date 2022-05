Torti arbitrali alla Fiorentina Primavera, Bianco si sfoga: “Gli arbitri in Primavera sono proprio scarsi”

Alessandro Bianco, classe 2002, capitano della Fiorentina Primavera, adesso ai box per un grave infortunio, si è sfogato su instagram nel corso della partita tra la Fiorentina e la Sampdoria primavera, terminata con una sconfitta per i ragazzi gigliati, una gara importante per i ragazzi di Alberto Aquilani che con una vittoria avrebbero centrato i playoff scudetto. La gara è stata condizionata da alcuni errori arbitrali, due rigori negati abbastanza evidenti, cosi Bianco, da casa, si è sfogato su Instagram scrivendo “Comunque gli arbitri in Primavera sono proprio scarsi, mamma mia…”

IL PENSIERO DI RICCARDO TREVISANI