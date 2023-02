Aquilani dopo la vittoria contro l’Udinese: “Abbiamo grande qualità in rosa e mentalità”

Dopo l’ennesima vittoria in casa contro l’Udinese, il mister dei baby viola, Alberto Aquilani, ha commentato a caldo il percorso dei suoi ragazzi: “L’Udinese ha mostrato di essere un’ottima ed è la conferma che la classifica nel Campionato Primavera non conta veramente niente. Noi abbiamo dimostrato grande mentalità e siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Con questo atteggiamento faremo molta strada. Abbiamo grande qualità in rosa”.

