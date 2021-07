Fiorentina Primavera, due amichevoli nel ritiro di Fiumalbo. 12 agosto test col Prato?

La Primavera della Fiorentina si è radunata domenica scorsa e sta svolgendo la prima parte della preparazione alle Caldine. Al termine di questa settimana, (come anticipato da Labaroviola LEGGI QUI) sabato pomeriggio nella fattispecie, ci sarà la partenza per il ritiro precampionato nella cittadina posta sull’appennino Modenese, a Fiumalbo, dove i viola saranno ospitati fino al 13 agosto. Secondo quanto raccolto dalla redazione infatti, domenica mattina andrà in scena il primo allenamento al campo sportivo “Colò”. Sono state programmate due amichevoli al momento; giovedì 5 agosto contro una rappresentativa locale, 12 agosto contro il Prato (società militante in serie D) in un derby molto sentito. Entrambe le gare si dovrebbero svolgere alle ore 17. L’ufficialità dovrebbe giungere a giorni.

Anche per gli uomini di Aquilani le vacanze sono terminate, è tempo di difendere le due coppe Italia conquistate nell’ultima stagione.

Marco Collini

LEGGI ANCHE: MOENA 2021, FIORENTINA-LEVICO TERME FINISCE 9-0..