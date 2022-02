Agostinelli show, Fiorentina Primavera batte a Firenze la capolista Roma che non aveva mai perso

Si apre alla grande il sabato della Fiorentina con la Primavera di Alberto Aquilani che ha battuto per 2-1 allo stadio Bozzi i pari età della Roma, prima in classifica e imbattuta in questo campionato. In gol Toci e Agostinelli che ha incantato gli spettatori con grandi giocate. In classifica, con due partite in mano rinviate dopo il focolaio Covid del mese di dicembre, la Fiorentina Primavera è in piena zona playoff

