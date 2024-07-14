La Fiorentina sfiderà la Primavera di Galloppa alle 18:30: il test andrà in onda su Tik Tok

Alle 18:30 il primo test precampionato per la Fiorentina di mister Palladino, che affronterà i giovani 11 di Galloppa al Viola Park

La Fiorentina di Palladino andrà in scena al Viola Park alle 18:30 per l'amichevole in famiglia contro la Primavera di mister Galloppa, per il primo test precampionato. I tifosi potranno assistere gratuitamente e in prima persona alla partita in programma se in possesso della InViola Card Premium, oppure sarà possibile seguirla via streaming su Tik Tok, sul canale ufficiale della Fiorentina. L'incontro potrà fornire alcuni spunti di riflessione sul sistema di gioco del nuovo allenatore della Prima Squadra e sull'attuale condizione dei singoli.

MARTINELLI: “SPERO DI CONVINCERE PALLADINO A FARMI GIOCARE QUALCHE PARTITA. A BERGAMO ERO TESO”

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