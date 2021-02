La Fiorentina Primavera questo pomeriggio è stata sconfitta per 3-1 contro l’Empoli. I gigliati a Monteboro si erano porta subito in vantaggio al 20′ grazie al gol di Samuele Spalluto. Nella seconda frazione di gioco però nonostante le tantissime occasioni non sono riusciti a trovare il raddoppio l’Empoli dunque è ritornato ed ha ribaltato la sfida. In gol Baldanzi (doppietta) e Lipari.

