Fiorentina Primavera, rinviate le gare contro Spal e Napoli dopo il focolaio Covid

“ACF Fiorentina comunica che, essendo state riscontrate delle positività nel gruppo squadra Primavera a inizio settimana durante un controllo previsto dai protocolli vigenti, in accordo con quanto stabilito dalla ASL competente, ACF ha confermato la sospensione di tutte le attività sportive fino a mercoledì 23 dicembre. Pertanto tutti gli avvenimenti sportivi previsti in questo periodo per la squadra Primavera saranno rinviati secondo le indicazioni dell’ufficio competizioni della Lega”.

In seguito a questa nota, viste le positività nella Fiorentina Primavera, è stata accolta la richiesta di rinviare le partite contro la Spal ed il Napoli, in programma per il 19 ed il 22 dicembre.

