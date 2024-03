Non solo contro Italiano, Juric attacca giornalista: “Non conosci il calcio” poi chiede scusa in diretta

I minuti finali di Torino-Fiorentina hanno innervosito Ivan Juric: l’allenatore granata è stato espulso per doppia ammonizione, si è rivolto con un gesto minaccioso a Italiano (ammonito) e tutta la tensione accumulata in campo l’ha portata anche davanti ai microfoni. Nel post partita l’allenatore granata ha risposto in modo infastidito al giornalista di Sky Paolo Aghemo durante l’intervista: Juric ha avuto da ridire quando gli è stato evidenziato che nelle due partite precedenti a quella con la Fiorentina erano mancate solidità e compattezza:

“Penso che stai sbagliando proprio tutto. Contro di noi la Lazio non ha passato la metà campo per 50 minuti, la Roma uguale. Questa è un’analisi che si basa sui risultati e su niente altro. Mi dispiace, perché c’è poca conoscenza di calcio da parte tua”.

Il giornalista prova a ribattere e Juric replica ancora: “Se parli di spirito stai parlando male della mia squadra. Lo spirito contro la Lazio è stato formidabile, contro la Roma uguale. Poi si commettono errori, chiaro. Ma se mi dici che il Toro è diverso, lo spirito… Ci sono errori individuali che vanno accettati. Attenti in fase difensiva? Ogni tanto scappa il tiro. Contro Lazio e Roma abbiamo subìto 14 tiri tirando noi 38 volte. 5 tiri in porta e abbiamo preso 5 goal. La squadra è stata fantastica in tutte e tre le partite”.

Concluso lo sfogo però Juric si è calmato e a fine intervista, sorridendo, si è scusato con Aghemo: “Mi dispiace essere stato offensivo. Mi rimane la tristezza di aver raggiunto un livello molto alto nel gioco, senza riuscire a concretizzare tutto quello che abbiamo creato e commettendo errori individuali che abbiamo pagato cari”. Lo scrive Calciomercato.com

