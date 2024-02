Repubblica non ha dubbi: “Conference League, sorteggio fortunato per la Fiorentina che pesca il Maccabi” 

Su La Repubblica di oggi, un approfondimento sul Maccabi Haifa, squadra israeliana che si giocherà gli ottavi di Conference League contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il cammino dei viola ripartirà esattamente dove era finito il 14 dicembre, a Budapest. Stavolta però non con il Ferencvaros ma con gli israeliani, che hanno scelto la capitale ungherese come sede delle proprie partite interne dopo le vicende belliche in Medio Oriente. L’andata sarà giovedì 7 marzo proprio alla all’Bozsik Aréna, sede abituale dell’Honved, mentre il ritorno si giocherà giovedì 14 marzo allo stadio Franchi di Firenze. Un sorteggio tutto sommato positivo quello compiuto a Nyon dall’ambasciatore della finale di Atene, Kostas Katsouranis, vincitore di Euro 2004 con la Grecia: la Fiorentina evita squadre insidiose e di blasone come Ajax e Union Saint Gilloise e pesca una compagine sì temibile ma che senza il fattore campo perde gran parte del suo potenziale. Il Maccabi arriva agli ottavi dopo aver battuto nei play off i belgi del Gent: 1-0 in Belgio e 1-1 a Budapest i risultati di due partite tutto sommato equilibrate.

In precedenza gli israeliani erano usciti ad agosto dai preliminari di Champions per mano dello Young Boys e avevano disputato la prima parte di stagione europea in Europa League, chiudendo terzi nel girone dietro a Villareal e Rennes, sconfitto poi dal Milan. Ad incidere sul terzo posto ci ha pensato proprio il fattore campo: l’ultima gara nello stadio casalingo di Haifa, il Sammy Ofer, è stata disputata a settembre col Panathinaikos, poi le altre due gare con Villareal e Rennes sono state giocate ad Atene, proprio nello stadio che ospiterà la finale di Conference League, e a Budapest, però alla Puskas Arena. Per gli ottavi gli israeliani hanno invece confermato la casa dell’Honved, fortunata nell’incrocio col Gent.