Sentite da Israele: “Maccabi violentato dalla sicurezza del Franchi. Li hanno chiamati terroristi”

Il finale di partita tra Fiorentina e Maccabi Haifa non è stato tranquillo. Al rientro negli spogliatoi delle formazione israeliana, la Curva Fiesole ha sonoramente fischiato la squadra. Il giornale The Jerusalem Post nella sua edizione online racconta così quello che è successo: “Il Maccabi Haifa ha affermato di aver ricevuto abusi anche da parte del personale di sicurezza dello stadio, che secondo il rapporto ha definito la squadra “terroristi”. Gli insulti, oltre alle imprecazioni antisemite pronunciate dal personale di sicurezza dello stadio, hanno quasi portato a un litigio con il personale di sicurezza israeliano, che ha chiesto loro di fermarsi. La situazione si è allentata solo quando sono intervenuti i giocatori. I membri del club hanno detto a Sport5 che in realtà sono stati i giocatori stranieri a intervenire per aiutare a calmare la situazione”.

SARÀ VIKTORIA PLZEN-FIORENTINA. ANDATA L’11 APRILE A PLZEN. IN CASO DI SEMIFINALE PAOK O CLUB BRUGGE