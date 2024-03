Verso Fiorentina-Maccabi Haifa, iniziano le prime limitazioni da stasera a mezzanotte

Non sarà un giovedì come gli altri a Firenze e non sarà una partita di coppa come le altre per la Fiorentina che torna ad affrontare gli israeliani del Maccabi Haifa dopo l’andata di Budapest. Un giovedì ad altissima tensione per tutte le misure di sicurezza messe in atto dal prefetto e dalla questura per tutelare lo svolgimento regolare della gara e l’incolumità delle persone che andranno ad assistere al match. La prefettura ha stabilito che le prime strade che verranno chiuse sono viale Paoli e via Valcarreggi già dalla mezzanotte odierna, poi ne seguiranno altre domani fino all’inizio della partita con l’intento di bonificare e cinturare gradualmente l’area del Franchi. Un divieto di transito per queste strade che verrà esteso fino alla mezzanotte di giovedì causando eventuali disagi nella circolazione. Inoltre, la prefettura ha proibito la vendita di alcolici da asporto per la giornata di giovedì, con le bevande che dovranno essere consumate all’interno dei locali. Infine, il mercato di Campo di Marte verrà sospeso per riprendere regolarmente venerdì. Lo riporta l’Ansa