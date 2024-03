Goldberg (Maccabi H.): ” Ikoné il giocatore da temere, è lui il pericolo numero uno”

Shon Goldberg, difensore del Maccabi Haifa, ha introdotto in conferenza stampa la partita di domani sul campo della Fiorentina, ritorno degli ottavi di finale di Conference League, iniziando con l’indicare un avversario particolarmente pericoloso secondo lui:

“Sono difensore e non ho giocato l’ultima partita ma ovviamente da quello che ho visto mi sembra che Ikoné abbia tante caratteristiche positive“.

Sentirete la distanza dai vostri tifosi?

“Peccato non aver potuto giocare in casa e aver fatto vedere quanto per noi il nostro pubblico sia una grande forza”

Quanto credete nel passaggio del turno?

“Nello spogliatoio la sensazione è molto positiva, siamo in un periodo di molte partite ma siamo contenti di giocare la Conference e vogliamo far vedere cosa è Maccabi e vogliamo vincere questa gara“.

Quante sono le percentuali di passaggio del turno per voi?

“Non ci sbilanciamo, sappiamo il nostro valore dimostrato già all’andata ma rispettiamo la Fiorentina che è una squadra eccellente. Ma domani sera giocheremo per far vedere il nostro valore e per noi stessi“.

Lo riporta tuttomercatoweb

