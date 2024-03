Amelia: “La Fiorentina ha le qualità per vincere la Conference. Col Maccabi sarà difficile mentalmente per i viola”

L’ex portiere del Milan Marco Amelia è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, commentando la sfida degli ottavi di finale di Conference League tra Maccabi Haifa e Fiorentina. Queste le sue parole:

Sulla situazione politica di Maccabi Haifa-Fiorentina: I giocatori israeliani sono abituati a questa brutta situazione che li costringe a giocare lontani da casa e con pochi tifosi. D’altro canto, probabilmente i giocatori viola potrebbero essere influenzati perché comunque hanno di fronte una squadra che viene da un contesto politico complicato. I viola potrebbero partire un po’ peggio, ma una volta in campo devono pensare a fare quanto concordato col mister. Sappiamo che mentalmente, soprattutto prima della partita, queste situazioni possono creare delle distrazioni che però devono sparire non appena si scende in campo, quindi i giocatori della Fiorentina devono essere bravi a non farsi influenzare.

La Fiorentina e la Conference League: La Conference è una coppa nuova, due anni fa la Roma ha vinto, l’anno scorso la Fiorentina poteva vincerla e l’ha persa alla fine, ma è una coppa che sta ricevendo apprezzamenti anche da squadre più blasonate, vedi l’Aston Villa quest’anno. Il livello si sta alzando molto e chi partecipa vuole vincere il trofeo, le partite europee sono tutte complesse e si trovano sempre squadre attrezzate che ti mettono in difficoltà. La Fiorentina ha le qualità e le possibilità di arrivare in fondo e vincere la competizione, ma anche di accorciare in campionato nei confronti delle altre. Questa è la volontà di Italiano, che riesce a trasmettere questa mentalità di voler sempre ottenere il meglio su tutti i fronti in cui la sua squadra è impegnata.

Sul campionato: Innanzitutto si spera che la quinta in classifica possa andare in Champions, dipende dalle squadre che stanno giocando adesso in Europa e per questo dispiace per l’uscita della Lazio. La Fiorentina può sicuramente dire la sua, adesso ha 4 scontri diretti consecutivi per accorciare su quelle davanti e può farlo già da domenica sulla Roma. La squadra viola ha la possibilità di giocare bene e vincere queste partite, sono tutti scontri che rappresentano un buon test e che delineeranno gli obiettivi di questa volata finale.

