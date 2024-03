La Juventus su Kayode e potrebbe offrire Arhur come contropartita, sul terzino c’è anche il Barcellona

La versatilità di Kayode è uno dei motivi per cui il Barcellona punterebbe sul suo arrivo, con l’approvazione della società, è un giocatore che comincia ad avere un certo peso nello schema difensivo della Fiorentina, con cui ha giocato in totale 26 partite in questa stagione. La Fiorentina non è disposta a lasciar andare facilmente uno dei suoi talenti emergenti, aumentando così il prezzo di partenza per approfittare della buona reputazione che il difensore ha oggi tra diversi club europei, tra cui il Barcellona che sta cercando un rinforzo di categoria per il terzino destro indipendentemente dal fatto che Joao Cancelo continui o meno la prossima stagione. Anche la Juventus segue Kayode e potrebbe offrire Arthur come contropartita. Lo riporta TuttoJuve

ARTHUR ASSENTE ALLA RIFINITURA