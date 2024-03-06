Arthur assente alla rifinitura della Fiorentina in vista del Maccabi, ancora fermi ai box Kouamè e Christensen
Stamani mattina al Viola Park la Fiorentina ha svolto la classica sessione di rifinitura alla vigilia della Conference League
A cura di Redazione Labaroviola
06 marzo 2024 11:12
Rifinitura in vista della Conference League per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Non si è allenato Arthur la cui condizione fisica resta da monitorare, ancora fermi ai box Kouamè e Christensen
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