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Arthur assente alla rifinitura della Fiorentina in vista del Maccabi, ancora fermi ai box Kouamè e Christensen

Stamani mattina al Viola Park la Fiorentina ha svolto la classica sessione di rifinitura alla vigilia della Conference League

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 marzo 2024 11:12
Arthur assente alla rifinitura della Fiorentina in vista del Maccabi, ancora fermi ai box Kouamè e Christensen - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.12.2023, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.12.2023, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Rifinitura in vista della Conference League per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Non si è allenato Arthur la cui condizione fisica resta da monitorare, ancora fermi ai box Kouamè e Christensen

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