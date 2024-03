Il Corriere dello Sport controcorrente: “Fiorentina – Maccabi Haifa si giocherà a porte aperte”

L’attuale contesto in medio-oriente rende delicati anche gli incontri sportivi e mette a rischio il loro regolare svolgimento. Ma nonostante le voci di questi giorni su una possibile chiusura dello stadio il Corriere dello Sport – Stadio è sicuro che la gara si svolgerà a porte aperte. Il quotidiano scrive: “Non è in discussione che la partita del 14 marzo sia a porte aperte. Verranno fatte alcune valutazioni, data la delicatezza del contesto, e al massimo si potrà pensare a delle limitazioni di accesso agli spettatori ospiti (come accaduto, appunto, in Belgio). Ma l’incontro sarà disponibile al pubblico viola e su questo non ci piove.”

MARZO DI FUOCO PER LA FIORENTINA