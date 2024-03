Marzo di fuoco per la Fiorentina, gli scontri diretti la chiave d’accesso per l’Europa

Per quanto riguarda il match di stasera, comunque, a Torino sono consapevoli che l’incrocio con la Fiorentina potrebbe rappresentare quasi un dentro o fuori: perchè nel gruppetto che lotta per un piazzamento europeo il ritmo si mantiene costante e perdere ulteriormente terreno adesso vorrebbe dire dover compiere gli straordinari per poter rientrare. Cinque sono i punti che separano i granata dai viola, ovvero il Torino dall’attuale settima posizione e dunque virtualmente dal primo posto utile per l’accesso alla Conference League. Cinque sono i punti che separano la Fiorentina dal quinto posto che adesso varrebbe l’Europa League ma che, in caso di conferma dell’Italia ai vertici del ranking Uefa, potrebbe significare anche accesso alla prossima Champions.

Parolina alla quale credono molte squadre, col Napoli che si è rimesso sui giusti binari e con Bologna e Atalanta che certo non vorranno mollare proprio in questo momento. Tutte in lotta, tutte consapevoli che saranno i dettagli a fare la differenza. Se i mesi di gennaio e febbraio per la Fiorentina hanno rappresentato la grande frenata sul tragitto delle migliori ambizioni, la vittoria con la Lazio ha riacceso una speranza, E gli scontri diretti, delicati ma stimolanti per un gruppo che ha voglia di forti emozioni, sono la chiave d’accesso immediata per tornare nelle stanze esclusive frequentate per tutta la prima parte di stagione. Lo scrive Repubblica.