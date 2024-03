Amoruso: “L’assenza di Arthur contro il Maccabi non peserà. Parisi ha bisogno di ritrovare un po’ di fiducia”

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno in vista della sfida europea contro il Maccabi Haifa. Queste le sue parole:

Su Nzola e il turnover: “Mi aspetto Nzola e altri 4 o 5 cambi in vista la partita di domenica contro la Roma. Nzola deve lavorare e tornare ad essere tranquillo, questi avversari potrebbero permettergli di fare una buona partita. Italiano ha bisogno di tutti pronti, soprattutto in vista di eventuali partite ancor più importanti, quindi è giusto che ci sia un po’ di cambio non solo davanti, con Belotti che sabato scorso era molto affaticato e stanco.”

In difesa: “Bene dar spazio a Parisi, ha affrontato un periodo difficile e avergli cambiato ruolo non gli ha fatto bene. Dobbiamo ricordare che è giovane, quindi gli manca un po’ di esperienza e in difesa è difficile adattarsi a piede invertito. Mi auguro che tornare nel suo ruolo possa fargli prendere fiducia e fargli fare una prestazione importante in vista di un periodo tosto come quello che sta per arrivare.”

Sul centrocampo: “Arthur non è un’assenza forzata, nel senso che anche senza problema alla caviglia sicuramente sarebbe stato fuori per preservarlo in vista della Roma. Ovviamente speriamo che l’infortunio rientri subito, ma diciamo che sono quelle assenze che Italiano può permettersi di gestire con i cambi, perché la Fiorentina è molto più forte del Maccabi e la qualità è decisamente superiore.”

Sull’ordine pubblico e l’alto rischio: “Personalmente mi è capitata una cosa simile, con lo stadio semivuoto con pochi tifosi. Diciamo che è un po’ un clima surreale, dato che il calcio e tutt’altro, però dal punto di vista calcistico i calciatori non vengono influenzati più di tanto. Anzi, i giocatori che hanno un carattere meno forte potrebbero addirittura rendere meglio con meno pubblico. La Fiorentina è abituata a palchi importanti, quindi non credo possa essere influenzata né positivamente né negativamente.”

