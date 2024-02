Il Maccabi Haifa, prossimo avversario in Conference della Fiorentina, segna 5 gol in un tempo

Prova di forza del Maccabi Haifa, che vince 5-0 sul campo dell’Ashdod. Tutti i gol arrivano nel primo tempo con un poker personale del centravanti haitiano Frantzdy Pierrot, in rete anche con un colpo di tacco. I padroni di casa pagano l’espulsione di Henty al 19′. Gli ospiti restano primi in classifica a pari punti con il Maccabi Tel Aviv. Mercoledì il Maccabi Haifa gioca contro l’Hapoel Umm al-Fahm in coppa d’Israele, domenica 3 marzo riceve l’Hapoel Hadera in campionato quattro giorni prima dell’andata degli ottavi di finale in Conference League con la Fiorentina sul campo neutro di Budapest.

