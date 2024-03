Corriere Fiorentino lancia l’allarme: “Porte chiuse in Conference? Rischio sconfitta a tavolino” 

La questione del pubblico nel doppio turno contro il Maccabi Haifa è centrale. L’evoluzione della guerra è sotto osservazione e il turno in Conference non ne è esente ovviamente. Scrive il Corriere Fiorentino, potrebbe esserci una limitazione nelle presenza del parterre, dove i giocatori sono a stretto contatto con il pubblico. Inoltre non sarebbe una sorpresa se la gara del Franchi venisse giocata a porte chiuse. Contro il Gent, in Belgio la partita si giocò senza pubblico. Su esplicita richiesta del sindaco della città. In Italia invece la competenza è affidata ad altre istituzioni, e Nardella per questo non si è espresso. Inoltre c’è anche il lato sportivo. Se ci dovessero essere disordini pubblici, tali da ritardare l’inizio della gara per più di 30 minuti la Fiorentina perderebbe per 0-3 a tavolino. Il precedente belga, e non solo, sembrano portare verso la soluzione delle porte chiuse. Ma ancora nulla è deciso.

