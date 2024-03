FORMAZIONE FIORENTINA: BARAK TITOLARE, BELOTTI CENTRAVANTI, NICO GONZALEZ ESTERNO

Fiorentina che torna in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Maccabi, all’andata è finita 3-4 per la squadra viola. Italiano deve fare a meno solo di Milenkovic squalificato, oltre che del lungo degente Christensen, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

Terracciano, Faraoni, Quarta, Ranieri, Biraghi, Bonaventura, Mandragora, Barak, Nico Gonzalez, Sottil, Belotti

ECCO COSA HA DETTO ITALIANO ALLA SOCIETA NELL’INCONTRO PER IL SUO FUTURO. TUTTI I DETTAGLI