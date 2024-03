Cani anti esplosivo, polizia e controlli: le forze dell’ordine blindano il Franchi contro il Maccabi Haifa 

Fiorentina-Maccabi Haifa si avvicina sempre di più e Firenze si prepara ad essere blindata. Il livello di sicurezza sarà altissimo, con l’obiettivo di evitare ogni tipo di proteste o atti più gravi che possono ledere la salute dei tifosi. Le forze dell’ordine blinderanno il Franchi. Cani antiesplosivo faranno più volte il giro dell’impianto alla ricerca di possibili ordigni. Le misure di sicurezza sono molteplici, dall’ingresso anticipato alle 18.15 fino al divieto di zaini e qualsiasi oggetto all’interno dello stadio. Tutte soluzioni che hanno sollecitato la rabbia della Curva Fiesole. Da capire ancora come verranno scortati i poco più di mille tifosi del Maccabi Haifa in arrivo a Firenze. Insomma, la gara di Conference League si giocherà in un Franchi blindato e controllato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

