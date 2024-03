Barak al posto di Maxime Lopez, oggi Italiano potrebbe confermare il 4-1-4-1

Una Fiorentina che cambia e che darà spazio a chi, finora, ha giocato meno. Sarà questo il formato della squadra di Italiano impegnata questa sera contro il Maccabi Haifa. Porte aperte a chi potrebbe rilanciarsi. No, non è Nzola ma Antonin Barak. L’ex centrocampista del Verona non scende in campo dall’inizio dal 9 gennaio scorso e dopo un tempo intero disputato a Torino si candida per giocare al posto di Maxime Lopez in caso Italiano confermi il 4-1-4-1 adottato contro Lazio e Torino (in quel caso sarebbe Duncan l’unico centrocampista centrale di ruolo). Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI DODÒ