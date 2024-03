Fiorentina-Maccabi Haifa rischia di essere giocata a porte chiuse, valutazioni in corso a Roma

Continuano le problematiche in vista della doppia sfida di Conference League, valida per gli ottavi di finale, tra la Fiorentina e il Maccabi Haifa, con la gara di andata che verrà giocata giovedì prossimo, 7 marzo, in campo neutro a Budapest, visto che a causa della guerra non sarà chiaramente possibile disputare la sfida in Israele, e quella di ritorno in programma per il 14 marzo a Firenze. Nella giornata di ieri è emersa la novità che vedrebbe le autorità ungheresi intente a far entrare allo stadio di Budapest solo chi ha il passaporto, con la società gigliata che si è già attivata per intercedere e trovare una soluzione, ma in ogni caso sarà un’organizzazione complicata e totalmente diversa rispetto a quella di dicembre, visto che l’ultima trasferta della Fiorentina Intanto, nel comunicato dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, il Ministero dell’Interno sottolinea come abbia sospeso il suo giudizio su Fiorentina-Maccabi Haifa, gara di ritorno, al fine di approfondire meglio le attività di analisi dei rischi connessi alla gara. Emerge quindi il rischio che la partita possa essere giocata a porte chiuse, anche se la decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni. in Conference League è stata proprio a Budapest, per l’ultima gara della fase a girono contro il Ferencvaros. Lo riporta Tuttomercatoweb

