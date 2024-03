La Champions è un sogno ma l’Europa League non è un possibile per questo la Conference vale molto

Se l’obiettivo è migliorare i risultati della scorsa stagione e conquistare l’accesso all’Europa League (la Champions è più un sogno che altro), allora la Conference ha un peso specifico elevato. Le agenzie di scommesse mettono la Fiorentina tra le prime due favorite per il successo finale, la primissima è l’Aston Villa, che stasera inizierà il doppio confronto con l’Ajax, altra rivale insidiosa (ma un po’ in disgrazia) delle 16 formazioni rimaste in corsa. La competizione perderà dunque gli inglesi o gli olandesi, ed è una buona prospettiva. Poi ci sono il Lilla, il Fenerbahce, altre formazioni teoricamente ostiche, ma la strada verso la finale di Atene potrebbe aprirsi davanti alla Fiorentina. L’accesso alle coppe europee attraverso il campionato e la Coppa Italia è ancora possibile però appare più complicato visti i distacchi e l’altalena continua di rendimento. Un anno fa di questi tempi i viola volavano: era il periodo delle 9 vittorie consecutive (di cui 5 in serie A). Oggi la realtà è diversa. E torniamo quindi alla luce da riaccendere: già stasera serve un clic che apra un ciclo positivo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

