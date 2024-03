Solo 6738 gli spettatori al Franchi per Fiorentina-Maccabi. Incasso di 107 mila per la società viola

Sono 6738 gli spettatori presenti allo stadio Franchi per la gara tra Fiorentina e Maccabi valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. A determinare un dato di spettatori cosi basso le tante limitazioni fatte per la gara, alcuni settori chiusi e l’obbligo di entrare all’interno del Franchi entro le 18.15, un orario che in un giorno lavorativo è parecchio determinante. L’incasso per la società viola è di 107.422,00 euro

