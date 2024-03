Gazzetta, tanti cambi contro il Maccabi. Nico si o no? A gara in corso o dal 1’? Questo è il dilemma 

Contro il Maccabi sono previsti tanti cambi, ma il vero dubbio della fase avanzata riguarda Nico Gonzalez che ha riacquistato completamente il minutaggio, ma è ancora lontano dalla forma migliore. Proprio in trasferta contro il Ferencvaros, lo scorso 14 dicembre si era infortunato (lesione di secondo grado ai flessori) ed era uscito in stampelle. È rimasto out per quasi due mesi, uno stop che ha condizionato la stagione dell’argentino e di tutta la Fiorentina. Tornerà a a Budapest, anche se in uno stadio diverso, e spera di rinascere del tutto proprio in Ungheria. Toccherà però a Italiano cercare di capire se sia meglio utilizzarlo dall’inizio o in corsa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

