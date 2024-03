Gazzetta: “Arthur out causa dolore alla caviglia. Occhio a Mandragora, può fare il difensore centrale” 

Arthur è stato sostituito durante la trasferta contro i granata sabato scorso perché accusava un dolore alla caviglia. Quasi impossibile vederlo in campo nella trasferta contro il Maccabi Haifa perché il brasiliano non può essere rischiato in vista dei prossimi incontri, a cominciare dal posticipo di domenica prossima contro la Roma. Il centrocampista fra l’altro viene solitamente gestito e anche questa volta sarà così. Nelle ultime due gare consecutive, contro Lazio e Torino, gli era stato affiancato Bonaventura, ma pure Jack potrebbe riposare e così in mediana i due uomini prescelti per la Conference League potrebbero essere Maxime Lopez e Duncan, senza dimenticare Mandragora che scalpita per un posto. Potrebbe tuttavia essere utile a gara in corso per dare una mano in difesa, come accaduto a Torino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.