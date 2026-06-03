Da Israele riportano: "Revivo è seguito dalla Fiorentina come rinforzo da terzino sinistro"

L'esterno israeliano potrebbe vestirsi di viola in estate

Secondo quanto riportato dall'emittente israeliana Sport1, la Fiorentina avrebbe manifestato un forte interesse per Roy Revivo, promettente terzino sinistro di proprietà del Maccabi Tel Aviv. Il difensore classe 2003 accoglierebbe con grande entusiasmo la prospettiva di un trasferimento nel campionato italiano, un'operazione agevolata anche dal fatto che il calciatore è recentemente entrato a far parte della scuderia del potente procuratore Fali Ramadani. I club hanno già avviato i primi contatti esplorativi per il nazionale israeliano, il cui cartellino viene valutato intorno ai 4 milioni di euro, a cui andrebbe aggiunta una percentuale su una eventuale futura rivendita.

Nonostante la giovane età, Revivo mette sul piatto un bagaglio internazionale già piuttosto solido: vanta infatti una rete in 19 apparizioni con la maglia della propria Nazionale maggiore e una stagione da assoluto protagonista, chiusa con un bottino impressionante di 7 gol e 16 assist in 51 partite complessive. Un rendimento di alto livello impreziosito da 2 presenze nei preliminari di Champions League e 8 gettoni nella fase a gironi di Europa League.