Bucchioni: “Sorpreso dalla scelta degli esterni di difesa, giusto Nzola in attacco”

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana nell’immediato prepartita di Maccabi Haifa-Fiorentina:

“Della formazione messa in campo da Italiano mi sorprende la scelta sugli esterni di difesa, vero anche che Parisi complici i problemi fisici si è perso e Kayode ha più gamba di Faraoni. Condivido invece la scelta di un centrocampo più muscolare soprattutto nella gara d’andata. In attacco era prevedibile il rientro di Ikone come esterno e di Nzola davanti, l’angolano deve rappresentare un’alternativa pronta, non può essere perso definitivamente. Belotti oltretutto dal suo arrivo ha giocato tanto. Trovo siano scelte razionali quelle di Italiano. La partita di stasera è molto importante per arrivare in fondo alla competizione. Il Maccabi non ti fa giocare, mi aspetto una partita dura su un campo davvero pesante ma la Fiorentina ha naturalmente più qualità”

Ferrara: “Partita importante anche per la società. Non si campa di solo Viola Park”