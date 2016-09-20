Una punta israeliana per la viola: ha appena segnato a Buffon...

Tal Ben Haim del Maccabi Tel Aviv è finito nel mirino di Corvino

Secondo Gazzamercato.it la Fiorentina avrebbe deciso di rinforzare ulteriormente il suo reparto avanzato, magari già nella sessione di gennaio. La viola sarebbe infatti sulle tracce di Tal Ben Haim, attaccante classe '89 del Maccabi Tel Aviv che ha bene impressionato anche nell'ultima uscita della sua nazionale contro l'Italia, nel primo match di qualificazioni ai mondiali, facendo gol a Gigi Buffon.