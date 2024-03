Moviola Gazzetta: “Manca il secondo giallo a Cornud. Giusto il gol annullato al Maccabi”

Fiorentina-Maccabi Haifa, ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport: “L’ammonizione a Cornud (colpo a Faraoni, 15’ p.t.) è il primo giallo che estrae: e fa bene. Il problema è che all’8’ della ripresa avrebbe dovuto estrarre anche il secondo: il laterale del Maccabi Haifa entra scomposto pestando il piede di Bonaventura, colpo da ammonizione che non arriva. Una grazia. Giusto annullare la rete degli israeliani al 41’ p.t.: il colpo di testa di Podgoreanu è nettamente in fuorigioco. Voto 5 per l’arbitro Peljto: gara tenuta in mano ma non quando evita di dare il secondo giallo a Cornud. Ok far giocare, ma il cartellino va mostrato. Il Var lo aiuta nell’annullare lo 0-1”.

LEGGI ANCHE, NAZIONE NON HA DUBBI SUL FUTURO DI ITALIANO