Nazione non ha dubbi: “Le possibilità che Italiano lasci la Fiorentina sono tante”

Riccardo Galli, firma de La Nazione ha così scritto in merito al futuro della panchina della Fiorentina: “Un fatto sembra comunque certo, a parte eventuali automatismi sul rinnovo (la clausola è legata al piazzamento in campionato che valga almeno l’Europa League) o trattative su basi ’pesanti’ in chiave economica e tecnica, le possibilità che le strade di Vincenzo e dalla maglia viola si separino sono tante. E questo, visto nell’ottica di una programmazione del club , potrebbe addirittura essere un vantaggio per chi, a questo punto, ha la possibilità di valutare con al largo anticipo i nomi dei possibili eredi. Ci sarà un supermercato delle panchine la prossima estate. Lazio, Napoli, Milan, Juventus, Bologna senza dimenticare Torino e Genoa, avranno da guardarsi attorno facendo partire uno scacchiere micidiale, nel quale (nomi già circolati a parte, come quello di Gilardino, di Palladino o Sarri) andrà a incastrarsi anche la Fiorentina.Sempre e comunque senza dimenticare che Italiano potrebbe ancora ripensarci”.

LEGGI ANCHE, LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA FIORENTINA