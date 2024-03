Mandragora si sfoga su Instagram: “Una beffa dura da digerire. Non c’è tempo di piangersi addosso”

“Una beffa dura da digerire, ma in questo momento della stagione non c’è tempo per piangersi addosso! Guardiamo avanti, con consapevolezza, fiducia e grande fame!” . Sul proprio profilo Instagram il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora, a quasi quarantotto ore di distanza da Fiorentina-Roma, torna sulla notte vissuta domenica al Franchi. Nelle parole (di seguito il post su Instagram) del centrocampista viola, protagonista domenica con il gol del momentaneo 2-1, ancora tanta delusione ed amarezza per il 2-2 subito a tempo scaduto da Llorente, ma anche la voglia di ripartire subito con una vittoria, a cominciare da giovedì contro il Maccabi Haifa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rolando Mandragora (@rolandomandragora)