Ranking UEFA: La Fiorentina spera ancora in un posto Champions. L’Italia ancora prima davanti alla Germania

Come riportato da Eurosport le tre vittorie raccolte giovedì sera da Milan, Roma e Fiorentina permettono all’Italia di consolidare il primo posto nel ranking UEFA e fare un altro passo verso la conquista di uno slot extra per la Champions League 2024/25. Sono risultati importanti, che tamponano le prestazioni negative di Lazio (eliminata dal Bayern Monaco) e Atalanta (fermata sul pareggio dallo Sporting Lisbona), e che permettono all’Italia di salire a 16.571 punti, aumentando il margine su Germania (15.500) e Inghilterra (14.625). In particolare, è un colpaccio il 4-0 della Roma sul Brighton, che tiene a distanza le squadre della Premier League.

Ma come funziona l’assegnazione dei punti? Esistono dei coefficienti che corrispondono ai diversi risultati possibili nelle varie competizioni.

2 pt: ogni vittoria in fase a gironi

1 pt: ogni pareggio in fase a gironi

4 pt: bonus partecipazione ottavi Champions

4 pt: vincitori gruppo Europa League/Conference

2 pt: secondi gruppo Europa League/Conference

1 pt: ogni turno raggiunto dagli ottavi (UCL, UEL)

1 pt: ogni turno raggiunto dalle semifinali (UECL)

Ricordiamo che le prime due federazioni del ranking 2023-24 (al momento Italia e Germania) avranno un posto aggiuntivo per la prossima edizione della Champions League, allargata a 36 squadre.