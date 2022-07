Play-off Conference League: Fiorentina testa di serie al 90%. Il ranking federale aiuta i viola. Certezza il 27 luglio? Le ipotesi

E LE ALTRE? ATTENZIONE AI PRELIMINARI DI CHAMPIONS LEAGUE ED EUROPA LEAGUE:

martedì 26 e mercoledì 27 luglio si giocheranno le gare di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League, dove chi, in caso di sconfitta entrerà in Europa League al terzo turno preliminare, che a loro volta in caso di ulteriore sconfitta faranno parte del play-off di Conference dove giocherà la Fiorentina. Facciamo ordine, quali sono le squadre ancora in corsa in Champions League con coefficiente più alto della Fiorentina? Malmo (23,500), Ludogorets (23,000) / Dinamo Zagabria (49,500) Bodo Glimt (17,000) / Qarabag (25,000) Olympiacos (41,000) Sheriff (22,500)/Viktoria Plz (31,000) Midtylland (19,000)/Partizan (24,500) Dynamo Kyiv (44,000). Per un totale di 7 squadre potenzialmente in più (che andrebbero a sommarsi alle 14 precedenti ma il caso è molto remoto) Ossia: per avere questa clamorosa ipotesi, nessuna di queste 11 squadre devono passare il turno di Champions League, ed in caso di sconfitta in Champions, nessuna deve passare poi nel terzo turno di Europa League, dove queste 11 sono potenzialmente anche incontrabili in Europa League con questi incroci da tabellone: Ludogorets-Dinamo Zagabria, Bodo-Qarabag, Sheriff-Viktoria, Midtylland-Partizan (in gioco dal terzo turno preliminare di Europa League). Mentre Malmo, Olympiacos e Dynamo Kyiv sono “sole” dando quindi in caso di incrocio e sconfitte delle “solitarie” altre 7 squadre da sommarsi alle 14 precedenti più West Ham e Villarreal già al play-off di Conference League con coefficiente più alto dei viola: dunque 21 per 15 posti.